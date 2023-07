Passagiere warten in überhitztem Flugzeug – Airline entschuldigt sich

Am Flughafen München mussten Passagiere stundenlang in einem überhitzten Flugzeug ausharren. Tailwind äußerte sich nun zu dem Vorfall und kündigt eine Untersuchung an. Derweil wurden auch Ermittlungen gegen die Airline eingeleitet.