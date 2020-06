Reiseveranstalter und Iata melden Buchungsanstieg

Passagiere buchen in diesem Sommer ihre Reisen teils deutlich kurzfristiger als noch im vergangenen Jahr. Fluggesellschaften erschwert das ihre Kapazitätsplanung. Kunden könnten gleichzeitig von fallenden Preisen profitieren.

Der weltweite Flugverkehr kommt nach dem Corona-Tief im April mit einem Einbruch von mehr als 90 Prozent nur schleppend wieder in die Gänge. Die Buchungen lägen zurzeit noch 82 Prozent unter dem Niveau vor einem Jahr, berichtete die Iata am Dienstag.

Gleichzeitig buchten Passagiere zurzeit auch deutlich kurzfristiger als früher: Während im Mai 2019 noch 49 Prozent der Passagiere ihre Tickets mindestens 20 Tage vor dem Flugdatum buchten, waren es in diesem Jahr im Mai nur 29 Prozent. Bis zu drei Tage vor dem Flugdatum wurden vor einem Jahr 18 Prozent der Tickets gebucht, in diesem Jahr 41 Prozent. Das mache es schwierig für Fluggesellschaften, den Bedarf einzuschätzen und ihre Flugpläne zu erstellen, sagte der Chefökonom der Iata Brian Pearce.

Die Iata appellierte an Regierungen, den Fluggesellschaften länger als geplant Flexibilität bei den ihnen zugeteilten Slots zu gewähren. Eigentlich müssen Fluggesellschaften 80 Prozent ihrer erlaubten Slots nutzen, sonst laufen sie Gefahr, die Slots an Konkurrenten zu verlieren. Diese Regel war zu Beginn der Corona-Krise gelockert worden. Diese Lockerung müsse auch in die Wintersaison hinein gelten, verlangte Iata-Chef Alexandre de Juniac.

Auch Touristiker nehmen kurzfristigere Buchungen wahr

Auch Deutschlands zweitgrößter Reisekonzern Der Tour stellt nach Aufhebung der Reisewarnung für viele europäische Länder stark gestiegen Kurzfrist-Buchungen fest. "Die Buchungszahlen nehmen Woche für Woche zu. Juli und August werden mit am stärksten gebucht. Wir nähern uns dem Stand der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie an", sagte Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester zur dpa.

Derzeit ist dem Unternehmen zufolge vor allem Urlaub im eigenen Land und auch im Nachbarland Österreich stark gefragt. "Für die Nah-Ziele sollten sich Urlauber schnell entscheiden, denn bei einigen Angeboten könnten die Betten in den Sommerferien knapp werden", so Burmester. Auch für Urlaubsgebiete im Ausland wie Griechenland, die Türkei, Balearen und Kanaren sowie Tunesien und der Indische Ozean steigt die Nachfrage wieder.

Auch die Deutsche Bahn verzeichnet eine Zunahme an Buchungen. Gegenüber dem Nachrichtenportal "Watson" teilte ein Konzernsprecher mit, dass die Zahl der Buchungen im Fernverkehr inzwischen wieder etwa halb so hoch wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Die ICE- und IC-Züge der Bahn sind demnach aktuell zu 20 bis 30 Prozent ausgelastet.

Preise könnten fallen

Gleichzeitig können Urlauber in diesem Sommer trotz höherer Kosten für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nach Einschätzung des Touristikunternehmens noch vielfach auf günstige Preise hoffen.

"Zum Teil machen uns unsere Leistungsträger sehr attraktive Angebote gegenüber der dpa. "Fluggesellschaften profitieren vom niedrigen Kerosinpreis und Hoteliers wollen wenigstens ihre Fixkosten wieder reinbekommen." Vor allem für Ziele im europäischen Ausland gebe es attraktive Angebote.

Reiseveranstalter mussten in der Krise bereits gebuchte Reisen stornieren. Kunden haben die Wahl zwischen Gutscheinen oder Rückerstattung des Geldes. "Ein geringerer Teil unserer Kunden wählt Gutscheine.

Reisende wollen Geld zurück

Angesichts von Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit ist es nachvollziehbar, dass viele lieber das Geld zurück haben wollen", sagte Burmester. Die Rückerstattungen für den Monat April seien abgeschlossen. In den kommenden Tagen würden die Rückerstattungen für die Mai-Stornierungen abgeschlossen.

Das Unternehmen mit den Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix hat sein Angebot für den Winter 2020/21 ausgebaut. Unter anderem gibt es mehr Skiurlaub-Angebote und vielerorts reduzierte Hotelpreise. Auch Ziele für die kommende Sommersaison sind bereits buchbar.

Der Tourismus zählt zu den am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen. Nach drei Monaten hatte die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen am Montag teilweise aufgehoben und damit das Startsignal für den Sommerurlaub von der Adria bis zur Algarve gegeben.