Kurzmeldung Wieder mehr Passagiere an NRW-Flughäfen

Nordrhein-Westfalens Flughäfen verzeichnen nach dem scharfen Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder mehr Passagiere. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte, flogen im Juni von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW knapp 592.000 Passagiere ab - 430 000 Menschen mehr als im Juni 2020, als landesweit der erste Lockdown galt. Im Juni 2019 - vor der Pandemie - waren in NRW aber 2,1 Millionen Passagiere gestartet.