Der Flughafen Zürich baut Anlagen, an denen Fluggäste ihre Koffer bis zu 23 Stunden vor dem Flug selbstständig aufgeben können, so das "Oltner Tagblatt". Diese sollen im Frühjahr in Betrieb gehen. Schalter, an denen Personal für die Gepäckaufgabe arbeitet, sollen dafür abgebaut werden.