Passagierandrang an den Flughäfen Berlin und Hamburg geringer als erwartet

Die Flughäfen Berlin und Hamburg haben sich darauf eingestellt, am Freitag die meisten Passagiere während der gesamten Sommerferienzeit abfertigen zu müssen. Statt überlangen Warteschlangen durch das ganze Terminal hält es sich nun doch in Grenzen.

Passagiere am Flughafen Berlin stehen Schlange an der Sicherheitskontrolle.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Am Haupstadtflugafen BER ist der Start in die Sommerferien ohne das befürchtete Reisechaos geglückt. Wie schon am Ferienbeginn am Donnerstag lief auch der Freitag überwiegend ruhig und in geordneten Bahnen, wie eine Flughafensprecherin am Nachmittag sagte. Beide Terminals seien am Morgen zwar voll gewesen, die Schlangen hätten sich aber schnell aufgelöst, hieß es.

Rund 500 Starts und Landungen liefen am Hauptreisetag über den BER. Sechs Flüge waren demnach kurzfristig annulliert worden, darunter zwei in den Morgenstunden. Dabei ging es allerdings um innerdeutsche Verbindungen etwa nach Frankfurt, München und Stuttgart. Für den gesamten Tag seien rund 500 Starts und Landungen geplant, sagte die Sprecherin. "Es ist ein normaler Ferientag."

"Punktuell kann es zu Warteschlangen kommen"

Für den Freitag war insgesamt der größte Passagierandrang der Sommerferien erwartet worden. Die Betreiber rechneten erstmals wieder mit 80.000 Fluggästen an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Wie viele es am Ende waren, stand am Nachmittag noch nicht fest. Für Samstag und Sonntag gehen die Verantwortlichen von insgesamt 130.000 Passagieren aus.

"Punktuell kann es zu Warteschlangen kommen", räumte die Sprecherin ein. "Unser BER-Team ist unterwegs und hilft und spricht die Leute an, etwa an den Selfservice-Automaten beim Einchecken und unterstützt sie dann."

Kein Personalpuffer am BER

Ob es auch in den kommenden Wochen so ruhig bleibt, ist offen. Auch am Flughafen Berlin gibt es kaum Puffer beim Personal der Bodendienstleister. Spontane Krankmeldungen können schnell zu Verspätungen und Flugausfällen führen.

Seit Donnerstag können die Unternehmen auch ausländische Aushilfskräfte insbesondere aus der Türkei anwerben. Eine entsprechende Genehmigung, befristet für drei Monate, hatte die Bundesregierung am Donnerstag gegeben. Am BER wurden allerdings zunächst keine Bedarfsanmeldungen seitens der Dienstleister bekannt.

Die Flughafengesellschaft empfiehlt allen Fluggästen, zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein und direkt nach dem Check-in zur Sicherheitskontrolle zu gehen. Bei den Fluggesellschaften Lufthansa, Eurowings und Easyjet können Reisende ihr Gepäck bereits am Vorabend des Abflugs am Flughafen aufgeben.

Bis zu drei Millionen Fluggäste bis Ferienende

Bis zum Ferienende am 21. August werden bis zu drei Millionen Menschen in Flugzeugen am BER abgehoben oder gelandet sein. Während der letzten Vor-Corona-Sommerferien 2019 waren es an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld noch rund fünf Millionen Passagiere.

Im Juni wurden in Schönefeld 1,94 Millionen Fluggäste gezählt. Die Zahl der Fluggäste im ersten Halbjahr erreichte damit 8,7 Millionen.

In Hamburg kommen die Schlangen in Wellen

Dank gut vorbereiteter Passagiere haben sich die Schlangen und Wartezeiten auch am Hamburger Flughafen am reisestärksten Tag der Sommerferien weitgehend in Grenzen gehalten.

In der Spitze mussten die Fluggäste eineinhalb Stunden warten, bis sie die Sicherheitsschleuse passieren konnten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag der DPA in Hamburg sagte.

Dabei war das Passagieraufkommen vor allem am frühen Morgen vor sechs Uhr und dann erneut kurz vor der Mittagszeit besonders hoch. "Es ist Ferienstart. Das merkt man schon. Es wird immer mal wieder recht voll in den Terminals", sagte auch eine Flughafensprecherin am Freitag dazu.

Zeitweise war an den Sicherheitskontrollen allerdings auch so wenig los, dass die Passagiere innerhalb von maximal 15 Minuten damit fertig waren. "Das sind immer so Wellenbewegungen", sagte der Sprecher der Bundespolizei weiter.

Geduldige und gut vorbereitete Passagiere

Sowohl die Bundespolizei als auch der Flughafen betonten, dass die meisten Fluggäste am Freitag geduldig und sehr gut vorbereitet waren und die Tipps für die Zeit vor dem Abflug beherzigt hatten. Dazu gehört, dass sie etwa zweieinhalb Stunden vor dem Flug am Terminal sein sollten und am besten schon vorher online eingecheckt haben. Ihr Gepäck können sie zudem direkt am Automaten abgeben.

Wer dann noch mit kleinem Handgepäck in den Flieger steigt und daraus Flüssigkeiten mit maximal 100 Milliliter in einem transparenten Ein-Liter-Beutel selbstständig aufs Band legt, sorgt wieder für eine reibungslose Abfertigung.

Das Terminal am Hamburger Flughafen öffnet morgens 3.15 Uhr. Die ersten Flugzeuge heben um sechs Uhr ab. Insgesamt sollten am Freitag etwa 43.000 Menschen auf den Flughafen kommen, 155 Starts und 155 Landungen waren geplant.

Viele Flieger hoben in Richtung Palma de Mallorca, Istanbul, Madrid, Varna, Paris und Barcelona ab. Zunächst hatte es nur leichtere Verspätungen gegeben, nur ein Flug nach Frankfurt war gestrichen worden. Insgesamt erwartet der Flughafen zu Beginn der Ferien bis zu 280.000 Passagiere pro Woche.