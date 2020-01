Die Sicherheitskontrollen an Flughäfen führen private Dienstleister im Auftrag der Bundespolizei durch. Für die Kötter-Gruppe scheint sich das nicht mehr zu rechnen, weshalb sie die Verträge für Düsseldorf und Köln/Bonn kündigen will. Die Behörden erlauben das aber nur an einem der beiden Flughäfen.