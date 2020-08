Paderborner Luftfahrtverein übernimmt Lufthansa-Ju-52

Die ausgemusterte Junkers Ju-52 der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung wird zukünftig im Quax-Hangar in Paderborn ausgestellt. Das berichtet die "Flug Revue". Der Luftfahrtverein will das Flugzeug so erhalten, dass sie aus eigenem Antrieb rollen kann.