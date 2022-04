Osterverkehr verläuft weiter "reibungslos"

Zu Ostern kommt es erneut zu erhöhtem Andrang an deutschen Flughäfen. Trotz der vielen Passagiere läuft der Flugbetrieb aber weitestgehend ohne Komplikationen ab. Zudem gab es Befürchtungen, dass die Ferien an vielen Standorten zu Chaos führen.

Trotz erhöhten Andrangs am Osterwochenende ist der Reiseverkehr ohne größere Komplikationen abgelaufen.

"Es ist insgesamt gut gelaufen, reibungslos", teilte beispielsweise ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Montagmittag mit. Demnach habe es am Flughafen Frankfurt zwar Spitzenzeiten gegeben, in denen die Hallen besonders voll gewesen seien, wie am Freitag. Auch an diesem Montag sei mehr los als in den vergangenen zwei Tagen. "Doch das war zu erwarten." Zu ungewöhnlich langen Wartezeiten sei es dadurch jedoch nicht gekommen.

Insgesamt seien in den vier Ostertagen seit Freitag und inklusive Ostermontag über 560.000 Passagiere am größten deutschen Flughafen angekommen oder abgeflogen. Durchschnittlich seien während der vier Ostertage dabei 1100 Flüge pro Tag gestartet oder gelandet. "Man sieht, die Leute haben verstärkt Lust auf Urlaub", erklärte der Fraport-Sprecher.

Viel los in München und Berlin

Am Karfreitag waren nach Angaben der Verantwortlichen auch am Münchner Flughafen 820 Starts und Landungen geplant. "Es war viel los", sagte ein Sprecher des zweitgrößten Flughafens. Die Schlangen an den Schaltern seien etwas länger gewesen. Jedoch habe es keine Annullierungen oder ähnliche Probleme gegeben. Über die kompletten Osterferien gesehen erwarte man am Flughafen etwa drei Viertel des Flugaufkommens im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

Am Hauptstadtflughafen BER, dem drittgrößten Flughafenstandort in Deutschland, sind nach Angaben einer Sprecherin erstmals seit Eröffnung mehr als 70.000 Passagiere innerhalb eines Tages angekommen oder losgeflogen. Am Karfreitag seien 73.000 Fluggäste gezählt worden, sagte eine Sprecherin am Samstagmorgen. "Das sind etwa zwei Drittel der Passagierzahlen, die im Vor-Corona-Jahr an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld an einem Spitzentag gezählt wurden." Probleme habe es nicht gegeben.

Erstmals nach Corona hatte die Branche vielerorts wieder ein ähnliches Aufkommen wie vor der Pandemie zu stemmen. Wegen der nach wie vor bestehenden Corona-Reglementierungen in vielen Destinationen und aufgrund der vielfach angespannten Personallage gab es Befürchtungen, dass die Ferien in etlichen großen Bundesländern zu Chaos führen. Bislang ist das aber ausgeblieben.