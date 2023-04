Am Flughafen Dortmund wurden über die Osterferien über 142.000 Fluggäste abgefertigt, wie der Airport mitteilt. Im Vergleich zum Vorjahr, mit knapp 117.000 Passagieren, steht so ein Plus von 21,6 Prozent. Auch das Rekordjahr 2019, mit fast 128.000 Reisenden, wurde damit übertroffen.