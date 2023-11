Orkantief beeinträchtigt Flugbetrieb: Ausfälle und Umleitungen in NRW

Das Orkantief Ciaran hat den Flugbetrieb in Nordrhein-Westfalen beeinträchtigt. Am größten Flughafen in Düsseldorf fielen am Donnerstag zehn Flüge aus, 14 wurden auf andere Airports umgeleitet und drei Flüge auf Freitag verschoben, teilte der Flughafen auf Anfrage mit.

Umgekehrtes Bild dagegen am Flughafen Köln/Bonn: "Bei uns sind 19 Maschinen außerplanmäßig gelandet, die zu uns ausgewichen sind", sagte eine Sprecherin. Nur eine Maschine konnte in Köln/Bonn nicht landen und wich nach Frankfurt aus. Ausfälle gab es nicht.

Vorteil des Köln/Bonner-Flughafens: "Wir haben eine Querwindbahn." Dadurch sei der Airport für nahezu alle Windverhältnisse gerüstet.

Unter den wetterbedingt nicht erfolgten Ankünften in Düsseldorf war auch ein Flug von Zürich nach Düsseldorf. Aufgrund starker Seitenwinde habe die Crew das Landemanöver mehrfach abbrechen müssen und sich entschieden, nach Zürich zurückzufliegen.

Nach Angaben des Schweizer Onlinemediums "20 Minuten" unter Berufung auf "Flightradar 24" hatten die Piloten der Maschine vier Mal versucht, in Düsseldorf zu landen, bevor sie sich nach über einer Stunde zur Umkehr entschieden.