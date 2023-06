Mit Open-Rotor-Antrieb: Airbus arbeitet am A320-Neo-Nachfolger

Airbus will eine neue Generation von Narrowbody-Flugzeugen auflegen, die zwar noch mit Kerosin, aber dank neuer Triebwerke 25 Prozent sparsamer fliegen. Erst danach soll es mit komplett neuen Technologien weitergehen.

Airbus will auf der Paris Air Show Pläne für eine neue Generation von Narrowbody-Flugzeugen vorstellen. In einem Interview mit der "Aviation Week" kündigte Airbus-CEO Guillaume Faury nun bereits einige Details an.

Die neue Generation von Flugzeugen soll weiter mit Kerosin angetrieben werden, aber bis zu 25 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen als die heutigen Neo-Modelle. Zudem soll das neue Flugzeug komplett mit SAF fliegen.

Dabei setzt Airbus offenbar auf Open-Rotor-Triebwerke. Airbus führt den Angaben nach bereits Testläufe mit CFM International durch, um die Leistung und Zertifizierung der neuen Triebwerke zu bewerten.

Herausforderungen sieht Faury dabei vor allem in der Größe der Triebwerke und in Vibrationen. Auch die Integration der neuen Triebwerksart in die Systeme sowie die Zertifizierung seien noch offene Baustellen.

Airbus plant, das neue Flugzeug zwischen 2035 und 2040 in Betrieb zu nehmen. Bis dahin will Airbus auch komplett neue Technologien wie etwa Wasserstoffflugzeuge weiter erforschen.

Airbus hatte bereits Wasserstofflugzeuge als nächste Flugzeuggeneration angekündigt. Die Illustrationen dazu waren aber wohl eher Marketing. Bis in den 2030er-Jahre will der Flugzeugbauer tatsächlich nur einen kleinen Wasserstoff-Demonstrator in die Luft bringen.

Boeing forscht derweil mit der Nasa an einem neuen Konzeptflugzeug auf Basis der Douglas MD-90, das die Lücke bis zur Marktreife radikal neuer Technologien schließen soll.

Das Programm mit dem Namen "Sustainable Flight Demonstrator" (SFD) soll laut Boeing auf dem "Transonic Truss-Braced Wing" basieren. Mit einer Flügelspannweite von fast 52 Metern braucht das Flugzeug viel Platz. Zum Vergleich: Flugzeuge der Boeing 737-Familie haben eine Spannweite von rund 35 Metern,

Boeing und Nasa erwarten, dass das Flugzeug bis zu 30 Prozent weniger Treibstoff verbraucht als die derzeit effizientesten Schmalrumpfflugzeuge.