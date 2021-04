Onur Air schickt alle Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub

Onur Air hat alle Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt, meldet "airporthaber.com" unter Verweis auf einen Brief an die Beschäftigten. Grund ist, dass das Kurzarbeitergeld in der Türkei Ende März ausgelaufen ist. Mitte April will das Management die Lage neu bewerten.