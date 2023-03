as

as

as

Oneweb hat die letzten 36 Satelliten in eine niedrige Umlaufbahn geschossen, die für eine globale Abdeckung notwendig sind. Wie es in einer Mitteilung heißt, besteht die Konstellation nun aus 618 Satelliten. Mithilfe der Oneweb-Konstellation sollen unter anderem Internetzugänge an Bord von Flugzeugen im Bereich von mehreren Hundert MBit/s möglich sein.