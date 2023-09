Gescheiterter Neustart von Monarch Airlines: Zweifel an Seriosität der Gründer

Neue Recherchen zum grandios gescheiterten Monarch-Relaunch werfen viele Fragen auf. Manipulierte CEO-Fotos auf Linkedin, gelöschte Webseiten und aufgelöste Firmen verfestigen Zweifel an der Seriosität des Unterfanges.

Mit Monarch Airlines sollte eine traditionsreiche britische Ferienflug-Marke wieder neu belebt werden. Doch bereits kurz nach der Ankündigung gab das Unternehmen in der vergangenen Woche mit "großem Bedauern" bekannt, dass es "gezwungen" sei, den "Prozess zur Wiederbelebung von Monarch zu verlangsamen".

Die Anschubfinanzierung sei "viel schneller aufgebraucht als erwartet", hieß es als Begründung. Der Sprecher des Unternehmens, John Pemberton, erklärte per E-Mail, man sei mit "neuen Optionen" für den Betrieb von Monarch Airlines "konfrontiert worden". Es könne einige Wochen oder Monate dauern, bis es weitere Neuigkeiten gebe.

Doch daraus wird wohl nichts mehr. Zwischenzeitlich ist die E-Mail-Adresse des Sprechers nicht mehr erreichbar. Gleiches gilt für die Website des Airline-Start-ups sowie für alle Social-Media-Auftritte, auch von Pemberton und dem Airline-Gründer Daniel Ellingham selbst.

Zuletzt enthüllte die Reise-Newsseite "Head for Points", dass Ellingham auf seiner Linkedin-Seite ein manipuliertes Profilbild benutzt hatte. Es zeigte in Wirklichkeit den US-Politiker John Driscoll, der 2020 für den US-Senat in Montana kandidierte.

Vor seinem Untertauchen hatte Ellingham im Gespräch mit CH-Aviation weder die Identität der Investoren bekanntgeben wollen, noch wollte er sich zur Finanzierung der Pläne äußern. Er weigerte sich auch, über die Markenrechte für Monarch zu sprechen.

Ellingham sagte lediglich, sein Unternehmen prüfe alle verfügbaren Finanzierungsoptionen für die Anschaffung von 15 Airbus A319 und A320. Mit einem strategischen britischen Partner sollten Urlaubsrouten von London Luton nach Nordafrika und Gibraltar bedient werden.

Kein AOC beantragt, Firmen gelöscht

Eine Sprecherin der britischen Zivilluftfahrtbehörde bestätigte nun gegenüber CH-Aviation, dass Monarch Airlines nie ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) beantragt habe.

Aus dem britischen Handelsregister geht hervor, dass Ellingham am 18. August aus der "Flymonarch Limited" ausschied, die zudem als aufgelöst geführt wird. Am selben Tag wurde er jedoch Direktor von "Monarch Airlines Limited" und "Monarch Holidays Limited".

Der Status dieser beiden Gesellschaften ist weiterhin aktiv. Beide Gesellschaften sitzen angeblich an der selben Anschrift in Luton. Die Adresse gehört aber einer Agentur für die Vermietung von Büroräumen.

Die ursprüngliche Monarch Airlines musste Ende 2017 den Flugbetrieb einstellen, nachdem die Airline ihre Luftverkehrsbetreiberlizenz nicht verlängern konnte. Die Insolvenz der Fluggesellschaft wurde vor fast zweieinhalb Jahren abgeschlossen.

Die Insolvenzverwalter teilten CH-Aviation mit, dass damals Agenturen beauftragt waren, um bei der Vermarktung und Verwertung des geistigen Eigentums, der Marke und der immateriellen Vermögenswerte von "Monarch Holdings Limited" zu helfen.

"Diese Vermögenswerte wurden im Februar 2018 zu einem angemessenen Preis verkauft, aber ich habe leider keine Details darüber, wer die Käufer waren", sagte eine Sprecherin.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.