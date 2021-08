Österreich führt das "Klimaticket Now" für 949 Euro pro Jahr ein. Mit dem Fahrschein können ab dem 26. Oktober der komplette ÖBB-Schienenverkehr sowie die Westbahn genutzt werden. Inlandsflüge sollen so weiter an Attraktivität verlieren. Auch etliche Nahverkehrsangebote in Österreich sind enthalten.