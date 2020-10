Österreichische Regierung entsendet Vertreter in Austrian-Gremien

Die österreichische Regierung schickt künftig zwei Vertreter, Christine Catasta und Christian C. Pochtler, in den Vorstand der Österreichischen Luftverkehrs-Privatstiftung (ÖLP), dem von Lufthansa kontrollierten Mehrheitseigentümer von Austrian Airlines. Catasta werde zusätzlich in der Aufsichtsrat von Austrian gewählt, teilte die Airline mit.