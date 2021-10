Österreichische DHL Airline erhält AOC

DHL Air Austria hat das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von der österreichischen Luftfahrtbehörde Austro Control erhalten. Das teilte ein Manager der DHL-Tochter auf der Business-Plattform Linkedin mit. Damit kann die Airline wie geplant noch in diesem Jahr starten.

Entgegen der ursprünglichen Pläne wird jedoch nicht der Flughafen Wien Heimatbasis der neuen Airline. Die neue Frachtfluggesellschaft zieht es an den Flughafen Linz, wie "Der Standard" Mitte August vermeldet hatte. Mit der Ansiedelung in Linz sollen am Boden bis zu 50 neue Arbeitsplätze entstehen.

Linz wird aber nicht das Drehkreuz der neuen Tochter, stattdessen kommen die österreichisch registrierten Maschinen überall in Europa zum Einsatz. Geplant ist, dass die neue Frachtfluggesellschaft paneuropäische Strecken mit Boeing 757 Frachtflugzeugen bedient, die zuvor bei der DHL Air UK im Einsatz waren.

Bis zu 18 Maschinen und 170 Piloten

So soll die Flotte der österreichischen Airline aus 18 Maschinen des Typs Boeing 757 bestehen. 170 Piloten, die bereits jetzt bei DHL Express beschäftigt sind, sollen diese fliegen, berichtete der "Standard" weiter.

"Die Flugzeuge, die wir aus Großbritannien abziehen, werden dort stationiert und eingesetzt, wo das Volumen ist", sagte ein DHL-Sprecher gegenüber dem "CargoForwarder Global" im Mai. Also zum Beispiel in Leipzig, Brüssel, Mailand, aber auch in East Midlands, um das UK-Drehkreuz der DHL mit den Hubs in der EU zu verbinden und dort Sendungen für Weiterflüge nach Nordamerika oder Asien umzuladen.

Gründung ist Folge des Brexit

Die Umstellung ist eine Folge des Brexit, durch den in Großbritannien registrierte Fluggesellschaften die Verkehrsrechte für die Durchführung von Passagier- und Frachtflügen innerhalb der EU verlieren werden. Das betrifft auch DHL Air UK. Die in den East Midlands ansässige Fluggesellschaft wird umgestaltet und soll sich auf Interkontinentalflüge konzentrieren.

Laut einer Mitteilung wird DHL Air UK Flüge zwischen Großbritannien und Amerika sowie Asien ausweiten. In diesem Zusammenhang soll die Flotte durch weitere Boeing 767 und neue Boeing 777F Flugzeuge erweitert werden. Der Plan sieht vor, dass DHL Air UK Anfang 2022 den Boeing-777-Betrieb aufnehmen.