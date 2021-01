Österreich spricht Landeverbot für Flugzeuge aus Südafrika aus

In Österreich dürfen wegen des mutierten Coronavirus keine Flugzeuge aus Südafrika mehr landen. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 10. Januar, hieß es zum Jahresende in Wien. Zuvor hatte Lufthansa Fluggäste aus Südafrika wegen des Landeverbots in Deutschland via Wien in ihre Heimat zurück gebracht.