Busse, Bahnen und People Mover. Mit der Serie "ÖPNV an Flughäfen" betrachtet airliners.de im Detail die Nahverkehrssystem-Situation an großen Airports. In diesem Teil geht es um eines der größten Drehkreuze an der Westküste der USA: Los Angeles

Wer schon einmal am Los Angeles International Airport, oder LAX, wie er sich selbst nennt, ein- oder ausgestiegen ist, der weiß: Hier herrscht oft ein Verkehrschaos, das seines Gleichen sucht. Auf zwei Ebenen wird der Verkehr auf jeweils ungefähr vier Spuren durch alle Terminals geleitet.

Dabei lässt sich nicht mal genau sagen, wie viel Spuren es denn genau sind. Denn die Parkspur für Autos, Taxis, Hotelbusse und andere Shuttles wird manchmal gleich für zwei Spuren genutzt. Baustellen schränken den Verkehr weiter ein. Dazu kommen mehr oder weniger quer stehende Fahrzeuge in Warteposition, um jemanden abzuladen.

Als Folge quält sich mitunter eine schier endlose Blechlawine durch den Terminal-Innenring (Central Terminal Area, CTA) an den neun beziehungsweise bald zehn Terminals entlang. Hinzu kommen obendrein noch die Zufahrten der Parkhäuser.

Es versteht sich von selbst, dass der Individualverkehr einen großen Teil der Staus ausmacht. Und weil es (noch) keinen People-Mover gibt, fährt zusätzlich ein Terminal-Shuttle im Kreis alle Terminals ab.

Zur Orientierung: Das Areal mit APM-System (grau) und K-Line (pink) © Metro

All das ist am LAX kombiniert mit einem unübersichtlichen Shuttle-Verkehrskonzept. So gibt es Parkhäuser-Shuttles und Mietwagen-Shuttles. Außerdem bieten mehr als 20 Hotels einen Abhol- und Bring-Service an. Natürlich jeweils mit meist eigenen Fahrzeugen für jedes Hotel.