Ölpreise ziehen wieder an

Der Preis für Rohöl steigt wieder an. Nachdem die Ölpreise zuvor deutlich gesunken waren, zeigt die Tendenz seit Mitte der Woche wieder nach oben. Das liegt an der insgesamt anziehenden Stimmung an den Finanzmärkten.

Für viele eine entscheidende Frage: Was kommt in Zukunft in die Tanks?

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre am Vortag erzielten kräftigen Aufschläge weitgehend halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,75 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Mittwoch.

Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 81,61 Dollar.

Zur Wochenmitte hatten sich die Ölpreise spürbar angezogen – nach einem Sinkflug der vergangenen Wochen. Ausschlaggebend war eine insgesamt bessere Stimmung an den Finanzmärkten.

Die Ölpreise bleiben allerdings angeschlagen. Nachdem sie infolge des Ukraine-Kriegs stark gestiegen waren, ging es in den vergangenen Wochen deutlich nach unten. Ausschlaggebend sind vor allem die trüben Konjunkturaussichten, die eine schwache Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel erwarten lassen.

Erdöl gehört zu den riskanten Finanzinvestitionen, die von steigenden Kursen an den Aktienmärkten profitieren. Unterstützung bietet auch der zuletzt etwas weniger starke Dollar, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Fällt der Dollar, steigt meist die Ölnachfrage aus anderen Währungsregionen.

Fluggesellschaften sichern sich in der Regel durch Hedging-Termingeschäfte von den starken Schwankungen am Treibstoffmarkt ab.