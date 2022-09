Ölpreise starten mit Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen rund 92 US-Dollar. Das waren knapp fünf Dollar mehr als am Mittwoch vergangenen Woche.

Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um rund 1,50 Dollar auf 82,30 Dollar, stieg nun aber wider auf knapp 87 Dollar. Auch Brent hatte zum Ende der vergangenen Woche kurzzeitig stark nachgelassen und lag am Donnerstag erstmals seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar wieder unter 90 Euro - bevor es nun zum Wochenstart mit dem Preis wieder hoch geht.

Mit den Entwicklungen setzen die Ölpreise ihren Sinkflug der vergangenen Wochen aus. Konjunkturängste, steigende Leitzinsen und die strikte Corona-Politik Chinas hatten zuletzt Nachfragesorgen ausgelöst und die Ölpreise belastet.

Die Preisrückgänge vergangener Woche erfolgten allerdings von hohem Niveau aus, da das Angebot weiterhin als knapp gilt. Dies ist vor allem eine Folge des Ukraine-Kriegs und der scharfen westlichen Sanktionen gegen Russland.