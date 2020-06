Ölpreise geben nach Sinkflug nur noch leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen nach starken Verlusten am Vortag nur noch leicht nachgegeben. Händler verwiesen auf die insgesamt ruhigere Lage an den Finanzmärkten. Ein Barrel kostete zuletzt zwischen 36 und 38 US-Dollar.