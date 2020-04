Ölpreis rutscht erstmals ins Negative

Die Ölpreise sind erneut unter Druck geraten. Erstmals in der Geschichte ist der Preis für ein Barrel amerikanisches Leichtöl der Sorte WTI ins Negative gestürzt. An der New Yorker Börse schloss er am Montag bei minus 37,63 Dollar, berichtet das "Handelsblatt". Hauptursache ist die coronabedingt stark gesunkene Nachfrage.