Ökolabel für nachhaltige Flugzeuge vorgeschlagen

Ein Ökolabel für Flugzeuge könnte Passagiere in ihrer Wahl bei nachhaltigem Fliegen demnächst entscheidend beeinflussen. So würden Flugzeuge, die klimaschonend sind, wie Kühlschränke und Waschmaschinen entsprechend ausgezeichnet werden. Fluggäste könnten sich dann entscheiden, nur noch in Flugzeuge einzusteigen, die ein Umwelt-A haben. Das sagte Dieter Scholz, Professor am Department of Automotive and Aeronautical Engineering Aircraft Design and Systems Group (Aero) der Hamburg University of Applied Sciences.

Eine entsprechende Masterarbeit wurde beim 60. Hamburg Aviation Forum im Hotel Hafen Hamburg zum Gewinner der "Green Aviation Student Challenge 2021" gekürt. An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) war diese Form der Auszeichnung gegenüber weniger klimaschonenden Flugzeugen ausgearbeitet worden. Preisträger ist Daan Hurtecant. Er wurde zum Gewinner der "Green Aviation Student Challenge 2021" gekürt. Seine Arbeit wurde von Professor Dr. Dieter Scholz betreut.

Ökolabel für Lufthansa © Uni Hamburg

"Das Umweltzeichen berücksichtigt Ressourcenverbrauch (Kraftstoffverbrauch), globale Erwärmung (äquivalente CO2-Emissionen, einschließlich höhenabhängiger NOX sowie von Kondensstreifen und Wolkenbildung), lokale Luftqualität (Nox) und schließlich Lärmbelästigung", erklärte die auslobende Aircraft Design and Systems Group (AERO) in einer Mitteilung. Die Emissionen jeder Wirkungskategorie werden hierbei gegen eine Gruppe von Referenzflugzeugen gewichtet, heißt es weiter. Über 95 Prozent der heute fliegenden Passagierflugzeuge seien berücksichtigt worden.

Vier Wirkungskategorien

Basierend auf den Ergebnissen einer Ökobilanz (LCA) werden die genannten Wirkungskategorien mit 20 Prozent, 40 Prozent, 20 Prozent und nochmals 20 Prozent gewichtet. Hierbe geht man anschließend so vor, dass die vier Wirkungskategorien zu einer numerischen Gesamtbewertung zusammengefasst werden. Dabei werden sie in Bewertungsklassen von A bis G rubriziert.

Der Kraftstoffverbrauch wird den Sitzplätzen in verschiedenen Klassen basierend auf der von jedem Passagier belegten Kabinenfläche zugeordnet. Hierbei stützt man sich auf Daten des Flugzeugherstellers für die Flughafenplanung, zudem wird der der Luftfahrtemissionsrechner der Europäischen Umweltagentur (EEA) herangezogen sowie die Icao Aircraft Engine Emissions Databank, außerdem die Easa Certification Noise Levels Database und die SeatGuru Sitzplandatenbank.