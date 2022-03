Touristen aus Deutschland sollen per Nachtzug in die Tiroler Region gelockt werden, wie die ÖBB mitteilt. Vom 1. Mai bis Ende Oktober gibt es dafür ab Hamburg und Düsseldorf - aber auch ab Amsterdam - Kombiangebote in insgesamt 18 verschiedene Ziele in Tirol. Die Nachtzüge stehen damit in Konkurrenz zu seltenen Direktflügen von Amsterdam und Umsteigeverbindungen über Frankfurt und Wien.