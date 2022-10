as

Kurzmeldung ÖBB schließen Stuttgart ans Nachtzugnetz an

Airlines in Stuttgart bekommen für Destinationen, die schwer mit der regulären Bahn erreichbar sind, Konkurrenz. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember werden Nightjet- und Euronight-Züge Stuttgart anfahren, wie die ÖBB mitteilen. So werden unter anderem Venedig, Zagreb und Budapest über Nacht erreichbar.