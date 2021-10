ÖBB baut 22 Sitzwagen in moderne Liegewagen für Nachtzüge um

In Wien-Simmering bauen die Österreichischen Bundesbahnen derzeit 22 Sitzwagen in Liegewagen um, um die Nachtzugflotte zu modernisieren. Diese Wagen werden zusätzlich zu den 33 neuen Nightet-Garnituren á sieben Wagen in Betrieb genommen. Das Programm kostet die ÖBB 36 Millionen Euro.

Die Umbauten sind bereits an die neuen Nightjet-Liegewagen angelehnt, die erst in den kommenden Jahren kommen. Pro Liegewagenabteil gibt es nur noch vier Plätze. Die Liegen sind dabei fix montiert. Die unteren Liegen dienen auch als Sitze, da der Abstand zu den oberen Liegen höher ist als bei klassischen Abteilen mit sechs (umklappbaren) Liegen.

Bereits zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 werden die ersten Wagen eingesetzt. Zwei Wagen wurden zur Online-Pressekonferenz bereits fertig, wie ÖBB-Chef Andreas Matthä sagte. Diese werden als Erstes auf der Strecke zwischen Bregenz und Wien eingesetzt.

Moderne Innenausstattung und ein barrierefreies Abteil

Die neuen Wagen bieten insgesamt neun Abteile. Acht davon mit je vier Liegeplätzen. Das neunte Abteil bietet einen barrierefreien Zugang. Ferner bieten die neuen Liegewagen USB-Anschlüsse und WLAN.

Die ÖBB betonen zudem, dass die neuen Liegewagen nicht den Charme einer Jugendherberge bieten. So bieten die Wagen ein Zugangssystem in die Abteile an, damit unbefugte dort nicht hineinkommen. Außerdem gibt es auf dem Gang eine Kameraüberwachung. Wer mit dem Fahrrad verreisen will, der kann dies auch. Je Wagen gibt es drei Abstellplätze.

Neue Liegewagenabteile in einem ehemaligen Sitzwagen © ÖBB

Rund vier Monate dauert dies. Eingesetzt werden sollen die Wagen noch für mehrere Jahrzehnte. Bis zum Sommer 2022 sollen die Waggons Stück für Stück in den Einsatz kommen.

Die folgenden 20 Wagen werden für Verbindungen ab Wien und Zürich in Richtung Deutschland eingesetzt. Derzeit haben die Wagen eine DACH-Zulassung. Eine Zulassung für die Niederlande, um auch Amsterdam bereits mit dem modernisierten Wagenmaterial abzudecken, ist geplant.

Für den Luftverkehr bedeutet das eine stärkere Konkurrenzsituation am Abend und am Morgen von und zu den Drehkreuzen in Amsterdam, Wien und Zürich. Aber auch München und Frankfurt werden von einigen Linien abgedeckt.