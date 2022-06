Nukleus: BER startet Bauentwicklung der "Midfield Gardens"

Etwa 13.500 Quadratmeter will der Flughafen Berlin demnächst für weitere Bauten bereitstellen. Es ist der Beginn der Entwicklung für die "Midfield Gardens". Los geht es in der Nähe zum Terminal 1.

In Rund 700 Metern Entfernung vom Terminal 1 wird in Kürze ein größeres Areal des Midfield-Bereichs am Flughafen Berlin-Brandenburg für die Bebauung freigegeben. Der erste Schritt nennt sich Nukleus, umfasst einen Bereich von 13.500 Quadratmetern und wurde vom Bereichsleiter Infrastruktur BER, Christoph Hansel, auf der ILA 2022 vorgestellt.

Freigegeben wird in diesem Schritt der südwestliche Bereich der "Midfield Gardens". Das Grundstück befindet sich außerhalb des Melli-Beese-Rings. Bisherige Bauaktivitäten konzentrieren sich derzeit vor allem im Bereich der "Airport City", direkt am Terminal 1 sowie in den weiter entfernten Gatelands, wo unter anderem Marriott in Kürze ein Moxy-Hotel eröffnet.

Wie die Flughafengesellschaft auf der ILA während einer Präsentation angab, geht es um 55.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, die von zukünftige Interessenten genutzt werden kann. Die Vorbereitung des Konzeptverfahrens soll im vierten Quartal beginnen.

Präsentation von Nukleus auf der ILA 2022 © airliners.de / Andreas Sebayang

Die "Midfield Gardens" sind die bislang als Grünflächen oder mit Parkflächen bebauten Bereiche entlang der Zufahrtstraße, die von der Autobahn aus kommend direkt auf das Hauptterminal und wieder zurück zur Autobahn führt. Geplant ist die Vergabe des ersten Grundstücks entweder an einen oder mehrere Projektentwickler oder Investoren.

Die Flughafengesellschaft erhofft sich mit Nukleus eine Signalwirkung für die weitere Entwicklung der "Midfield Gardens" hin zu einer echten Airport City. Eine Ansiedlung von kleinteiligen Nutzungen ist vorgesehen. Außerdem soll der Umweltschutz im Vordergrund stehen und eine "Hochwertige Platz-, Wege- und Freiraumgestaltung" gewährleistet werden. In den weiteren Planungen sind hier sogar U-Bahnhöfe angedacht.