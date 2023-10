Nürnberg: Ryanair eröffnet Wartungshangar

Ryanair hat einen Wartungshangar am Flughafen Nürnberg eröffnet. Dafür investierten die Iren fünf Millionen Euro. Insgesamt soll Platz für 100 neue Stellen geschaffen werden. Zum Winter baut Ryanair in Nürnberg auch den Flugplan wieder etwas aus.

Ryanair hat am Flughafen Nürnberg ihren Wartungshangar in Betrieb genommen.

Die irische Billigflug-Gesellschaft Ryanair nimmt am Flughafen Nürnberg einen neuen Wartungs-Hangar in Betrieb. Dort sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen, wie Ryanair in Nürnberg mitteilte.

Die Iren hatten sich im Jahr 2020 zunächst weitgehend aus Nürnberg zurückgezogen. Zwei Jahre später kehrte Ryanair zurück und stationierte zwei Maschinen fest in Nürnberg.

Der neue, rund 3700 Quadratmeter große Wartungshangar mit zwei Flugzeugpositionen soll die Instandhaltung der gesamten Ryanair-Flotte unterstützen.

Ryanair wolle die Flotte bis 2026 auf 600 Flugzeuge und bis 2034 auf 800 Maschinen ausbauen, sagte Ryanair-COO Neal McMahon in Nürnberg.

Ryanair wird derweil im Winterflugplan 2023/24 von Nürnberg aus 14 Ziele nonstop anfliegen, die Kanaren-Insel Lanzarote ist neu im Programm. Daneben soll die Frequenzen auf den Routen nach Alicante, London, Thessaloniki und Teneriffa erhöht werden.

Die Kapazität der Fluggesellschaft am Flughafen ist dennoch mit 17 Prozent weniger Angebot gegenüber Winter 2022 rückläufig, was der Billigflieger auf "überhöhte Steuern und Sicherheitsgebühren in Deutschland" zurückzuführt.