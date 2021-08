Nürnberg rechnet mittelfristig mit weniger Passagieren und setzt auf Flugtaxis

Luftverkehr in Zeiten der Corona-Krise ist zu einem harten Geschäft geworden. Am Flughafen Nürnberg lag das Flugaufkommen zwischenzeitlich fast bei Null. Der Wiederaufbau des Flugbetriebes ist mühsam. Jetzt setzt Flughafenchef Michael Hupe auch auf Flugtaxis.

Der Flughafen Nürnberg rechnet in den nächsten zehn Jahren auch bei Abklingen der Corona-Krise nicht mit einer Rückkehr des Fluggastaufkommens von vor der Krise. Insbesondere bei Geschäftsreisenden sei nicht davon auszugehen, dass das Aufkommen von 2018 schnell wieder erreicht werde, sagte Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe der Deutschen Presse-Agentur.

Er rechne damit, dass in diesem Segment mittelfristig Abstriche von 20 Prozent und mehr gemacht werden müssten. Videokonferenzen und Sparüberlegungen bei Unternehmen, aber auch ökologische Aspekte bei Privatleuten spielten eine Rolle. "Wie viel Fernreise darf es noch sein", laute einer der Fragen, sagte Hupe.

Die Entwicklung führe zwangsläufig zu Kostensteigerungen. "Die Stückkosten pro Passagier steigen automatisch", sagte Hupe und nannte etwa die Deutsche Flugsicherung als Beispiel. Die Sicherheit müsse gewährleistet bleiben, egal wie viele Maschinen pro Tag starteten und egal mit wie vielen Passagieren diese besetzt seien. "Das müssen die Airlines über steigende Ticketpreis weitergeben." Dies wiederum könne sich dämpfend auf die Nachfrage auswirken.

Der Flughafen Nürnberg versuche, durch neue Strecken und Zielgebiete einen Ausgleich zu schaffen. Ziele, die sowohl bei Urlaubern beliebt sind als auch etwa für Familien-Heimreisen eine Rolle spielten, könnten ausgebaut werden, sagte er und nannte das sizilianische Palermo oder Thessaloniki in Griechenland als Beispiele. Der russische Markt sei ebenfalls für die Zukunft interessant, genauso wie der türkische. "Wir müssen uns jede Strecke neu erarbeiten", sagte Hupe.

Am Flughafen Nürnberg waren 2019 noch 4,1 Millionen Fluggäste ein- und ausgestiegen. Die Zahl der Passagiere ging 2020 deutlich nach unten und sank in den Hochzeiten der Corona-Pandemie praktisch auf Null. Zu Beginn der Sommerferien 2021 sei etwa ein Flugaufkommen von 50 Prozent der Vor-Corona-Zeit erreicht. "Jede Woche kommen wieder ein bis zwei Strecken dazu", sagte Hupe.

Nürnberg will Zentrum für Elektro-Senkrechtstarter werden

In wenigen Jahren soll der Flughafen nun auch zu einem Zentrum für senkrecht startende Kleinflugzeuge mit Elektroantrieb werden. Die Technologie sei inzwischen nicht mehr das Problem, sagte Hupe. "Es geht jetzt vor allem um den rechtlichen Rahmen."

Der Hersteller Lilium zum Beispiel habe Fünfsitzer bereits in der Luft getestet, Siebensitzer seien in Vorbereitung, sagte der Flughafenchef. Die rechtlichen und die Sicherheits-Voraussetzungen könnten an Flughäfen am besten gewährleistet werden, da diese Erfahrung mit dem Zulassungsverfahren besitzen. Nürnberg profitiere davon, nur über eine Startbahn für große Jets zu verfügen - dies mache die Abstimmung mit den Kleinflugzeugen einfacher, als wenn mehrere Startbahnen koordiniert werden müssen.

Er könne sich etwa Zubringerflüge vorstellen, die Passagiere statt auf der Straße über den Luftweg von 100 bis 200 Kilometer entfernten Regionen nach Nürnberg bringen. Dort könnten sie in ein Flugzeug für eine längere Strecke - etwa für eine Urlaubs- oder Geschäftsreise - umsteigen. Die Pläne könnten in drei bis vier Jahren Realität werden.

Mittelfristig sieht Hupe auch Möglichkeiten auf der Kurzstrecke - etwa wenn die Wasserstofftechnik in der Luftfahrt greife. Mit Wasserstoff über Brennstoffzellen betriebene Propeller-Flugzeuge seien in der Entwicklung. "Dann würden Flüge zu Zielen wie München, Stuttgart oder Berlin auch wieder opportun", sagte Hupe. Auf längeren Strecken hält er Verbrennermotoren in den nächsten 25 bis 30 Jahren allerdings nicht für ersetzbar.