Nürnberg fertigt im Februar rund 250.000 Passagiere ab

Der Flughafen Nürnberg hat im Februar fast 250.000 Passagiere abgefertigt, was einem Plus von 1,3 Prozent entspricht. Die Zahl Flugbewegungen ging um gut 18 Prozent auf rund 4000 Starts und Landungen zurück, teilte der Flughafen auf Nachfrage mit, Das Frachtaufkommen lag bei rund 660 Tonnen (Plus 3,8 Prozent).