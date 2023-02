Nürburgring will Flughafen Hahn kaufen

Deutschlands berühmteste Rennstrecke soll bereit sein, beim Airport Hahn einzusteigen. Dieser käme damit nach langer Insolvenz unter den Einfluss eines wohlhabenden Russen. Die Gläubiger entscheiden am Dienstag.

Der Nürburgring hat den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn gekauft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Freitag ist kürzlich ein notarieller Vertrag über einen Kaufpreis von rund 20 Millionen Euro unterschrieben worden. Das Geld liege bereits auf einem sogenannten Anderkonto.

Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner teilte am Samstag mit, dass mit zwei Investoren Kaufverträge abgeschlossen wurden, von denen aber nur einer vollzogen werde. Die weitere Entwicklung sei "offen".

Nach Angaben Plathners wurde in den vergangenen Wochen nach intensiven Verhandlungen mit der Insolvenzverwaltung zunächst ein Kaufvertrag mit einem Investor notariell beurkundet. Zusätzlich wurde mit einem zweiten Investor ebenfalls ein Kaufvertrag verhandelt und beglaubigt. Dieser Investor soll demnach aber nur zum Zuge kommen, "wenn im ersten Vertrag gesetzte Bedingungen nicht eintreten". Details dazu nannte Plathner nicht.

Entscheidung liegt bei Gläubigern

Die Gläubiger des insolventen Flughafens Frankfurt-Hahn würden zudem am Dienstag auf einer Gläubigerversammlung über das weitere Vorgehen entscheiden. Es gehe dabei um verschiedene Gesellschaften der Unternehmensgruppe, so Planther.

Bereits im Juni 2022 hatte die Swift Conjoy GmbH in Frankfurt mit notariell beurkundetem Vertrag den Airport Hahn als damals meistbietender Investor gekauft - aber nach DPA-Informationen nie den Kaufpreis gezahlt. Insolvenzverwalter Plathner zeigte sich darüber verärgert. Er könnte gegen Swift Conjoy womöglich Schadenersatz geltend machen.

Damit könnte die Ring-Besitzgesellschaft NR Holding nun bei dem Airport einsteigen. Das Bundeswirtschaftsministerium müsste dann wohl die Veräußerung an die legendäre Eifelrennstrecke Nürburgring noch gemäß dem Außenwirtschaftsgesetz prüfen. Denn hinter der Holding steht der russische Milliardär Viktor Charitonin. Der Pharma-Unternehmer findet sich allerdings auf keiner EU-Sanktionsliste gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Bezüglich der möglichen Veräußerung des Flughafens an den russischen Unternehmer, hält sich der Bund vorerst bedeckt. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin sagte am Montag, er könne nicht bestätigen oder dementieren, dass es ein Investitionsprüfverfahren gebe. Es sei eine schwierige und zu prüfende Frage, ob der Flughafen zur kritischen Infrastruktur gehöre.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner (CDU), kritisierte den geplanten Verkauf des Flughafens an die Nürburgring-Besitzgesellschaft NR Holding um Viktor Charitonin mit Blick auf den russischen Präsidenten: "Wer in diesen Zeiten als Russe erfolgreich im Pharmageschäft in Russland tätig ist, kann dies nur mit dem Segen (Wladimir) Putins tun. Und dessen Segen verheißt nichts Gutes", sagte sie der "Rheinischen Post" (Dienstag).

Abgelegener Flughafen mit wechselvoller Geschichte

Der eher abgelegene Flughafen Hahn ist ein ehemaliger US-Militär-Airport mit wechselvoller Geschichte. Der einzige größere Flughafen in Rheinland-Pfalz besitzt keinen Bahnanschluss, aber eine seltene und begehrte Nachtfluggenehmigung. Das Land Hessen war vor langer Zeit mit 17,5 Prozent der Anteile beim Airport Hahn eingestiegen.

Die NR-Holding hatte sich ebenfalls am Bieterverfahren für den bereits im Herbst 2021 in Insolvenz gegangenen Flughafen beteiligt, aber weniger Geld als Swift Conjoy geboten. Daher kam der Nürburgring zunächst nicht zum Zug, trat jedoch nach dem Zahlungsausfall des Frankfurter Unternehmens hinter den Kulissen wieder auf den Plan.

Die wie der Hahn ebenfalls einst staatliche und dann insolvente Rennstrecke hat heute als Privatunternehmen etliche wirtschaftliche Standbeine von Motorsport und sogenannten Touristenfahrten von Hobbyrennfahrern über Firmenevents bis hin zum legendären Musikfestival Rock am Ring - dieses Jahr vom 2. bis 4. Juni.

Insolventer Hahn sucht händeringend Personal

Kurz nach Russlands Überfall auf die Ukraine erklärte im März 2022 ein Sprecher der Betreibergesellschaft des fast 100 Jahre alten Nürburgrings: Gemeinsam mit Charitonins Holding "stehen wir dafür, Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen - fernab von Herkunft, Hautfarbe, Vorlieben oder Religion". Auch Russen und Ukrainer kämen zum Nürburgring.

Beim Airport Hahn zeigte sich der Betriebsrat jüngst ebenfalls zufrieden mit dem Flugbetrieb mitten in der Insolvenz: Plathner und der Chef für das operative Hahn-Geschäft, Rüdiger Franke, machten einen guten Job, hieß es.

Das Passagiergeschäft hat nach dem Abflauen der Corona-Pandemie wieder deutlich angezogen. Der Flughafen sucht händeringend weiteres Personal. An diesem Sonntag (5.2.) sollte es einen Tag der offenen Tür am Hahn geben.