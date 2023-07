NTSB untersucht Triebwerkschaden an Boeing 737 Max von United Airlines

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB (National Transportation Safety Board) hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie einen Triebwerksbrand an einer Boeing 737-900 Max von United Airlines untersucht.

Der Vorfall hatte sich am Newark Liberty International Airport in New Jersey ereignet. Nach Angaben des NTSB leuchtete nach der Landung von United Airlines Flug 2376 aus Fort Lauderdale (Florida) am 28. Juni eine Feuerwarnleuchte auf, woraufhin die Besatzung eines der Triebwerke abschaltete.

Nach Angaben der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) verließen die Passagiere das Flugzeug in Newark wie üblich. Die FAA teilte mit, dass die Besatzung nach der Landung als Vorsichtsmaßnahme die Triebwerksfeuerlöscher aktiviert habe.

Da kein Rauch oder Feuer aus dem Triebwerk zu sehen war, wurde das Flugzeug zum Gate geschleppt. Dort stellte das Wartungspersonal Anzeichen eines Treibstofflecks am Triebwerk sowie Hitzeschäden und Ruß an den Triebwerksgehäusen und Außenflächen fest, so das NTSB weiter.

United teilte mit, dass der Vorfall untersucht werde, lehnte aber eine weitere Stellungnahme ab. Boeing verwies an die NTSB und United.

Das Flugzeug wurde 2020 ausgeliefert mit LEAP-1B-Triebwerk des französisch-US-amerikanischen Triebwerksherstellers CFM International. CFM unterstützt nach eigenen Angaben die Untersuchung des NTSB.