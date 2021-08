Die US-Flugunfall-Untersuchungsbehörde NTSB will das Risiko von Verletzungen durch Turbulenzen in Flugzeugen reduzieren. Das berichtet "Air Transport World". Im Zentrum der Initiative stehen eine bessere Kommunikation von Warnungen sowie Maßnahmen an Bord. So sollen Flugbegleiter bei Turbulenzen länger angeschnallt bleiben.