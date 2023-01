NTSB und BEA kritisieren äthiopischen 737-Max-Abschlussbericht

Die US-Luftsicherheitsbehörde NTSB hat den Abschlussbericht Äthiopiens zum Absturz einer Boeing 737 Max im März 2019 beanstandet. Die Vorsitzende des National Transportation Safety Boards, Jennifer Homendy, sagte, dass das äthiopische Büro für Flugunfallermittlungen (EAIB) in seinem Abschlussbericht Fehler gemacht habe.

"Wir haben das Gefühl, dass die Untersuchung nicht so umfassend und solide war, wie sie hätte sein können." So hätten die Ermittler den Beitrag der Flugbesatzung zum Absturz nicht angemessen berücksichtigt.

Dem NTSB sei keine Gelegenheit gegeben worden, den äthiopischen Abschlussbericht zu prüfen oder zu kommentieren, bevor er im vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Dies sei ein Verstoß gegen die Icao-Regeln, sagte Homendy.

Nach den internationalen Regeln hat das Land, in dem sich ein Flugunfall ereignet, die alleinige Kontrolle über die Untersuchung und die offiziellen Berichte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ausländische Agenturen abweichende Kommentare hinzufügen, aber es ist selten, dass sie ihre Einwände separat vorbringen.

Vor dem NTSB hatte bereits die französische Flugunfalluntersuchungsbehörde BEA den Abschlussbericht kritisiert. Die BEA hatte die Flugschreiber nach dem Absturz auf Bitten Äthiopiens ausgelesen und analysiert. Anfang des Jahres erklärte sie, dass "Aspekte des Betriebs und der Leistung der Besatzung nicht ausreichend berücksichtigt wurden".

NTSB: Fehler durch Vogelschlag

Das NTSB stellte fest, dass die Behauptung des äthiopischen Berichts, dass fehlerhafte Systeme eine fehlerhafte AOA-Ausgabe verursacht hätten, "nicht durch Beweise gestützt" sei. Stattdessen stellte das NTSB fest, dass die fehlerhafte Sensorausgabe vor dem Unfall wahrscheinlich durch einen Vogelschlag kurz nach dem Start in Addis Abeba verursacht wurde.

Die äthiopischen Behörden hatten jedoch in ihrem Abschlussbericht ausschließlich "unkontrollierte" Eingaben des "Maneuvering Characteristics Augmentation System" (MCAS) für den Unfall verantwortlich gemacht. Darüber hinaus führt der Bericht lediglich eine Reihe von Faktoren an, die auf die Konstruktion des Flugzeugs oder die Verfahren des Herstellers zurückzuführen sind.

Die Eingaben, die durch fehlerhafte Daten eines Anstellwinkelsensors (AOA) verursacht wurden, ließen die Nase des Flugzeugs wiederholt nach unten sinken, was zu einem Kontrollverlust führte, während die Piloten versuchten, auf mehrere Warnungen in der Kabine zu reagieren, heißt es in dem Bericht.

Auch Ethiopian Airlines hatte immer wieder betont, dass die Besatzungsmitglieder keine Schuld treffe und sie bei dem Versuch gestorben seien, ein fehlerhaftes System auszugleichen.

Die 737-Max-Abstürze 2018 und 2019 in Indonesien und Äthiopien, die Boeing mehr als 20 Milliarden Dollar gekostet haben, hatten zu einem 20-monatigen Flugverbot für die 737 Max geführt. Es wurde von den Aufsichtsbehörden erst aufgehoben, nachdem Boeing Änderungen an der Software und der Pilotenausbildung vorgenommen hatte.