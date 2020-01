NRW-Justizminister fordert Geofencing-Verpflichtung für Drohnen

Der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will Drohnen automatisch aus sensiblen Bereichen aussperren. Dafür fordert er, eine Pflicht für das sogenannte Geofencing auf EU-Ebene zu verankern.

Drohen vor einem anfliegenden Flugzeug © Adobe Stock Nr. 191661440

Die Diskussion um die Bedrohung durch Drohnen geht weiter. Nach dem Willen des nordrhein-westfälischen Justizministers Peter Biesenbach (CDU) sollen Drohnen künftig so programmiert werden, dass sie nicht mehr in Verbotszonen über Haftanstalten und Flughäfen eindringen können.

"Jede Drohne über einer Justizvollzugsanstalt ist eine Sicherheitsstörung", sagte Biesenbach der "Rheinischen Post" vom Dienstag. Der Minister verwies darauf, dass die Zahl der erfassten Drohnenflüge über NRW-Haftanstalten schnell zunehme.

2017 und 2018 gab es demnach je drei solcher Vorfälle, 2019 waren es bereits zwölf. Die Initiative zielt dem Bericht zufolge auch auf den Schutz von Flughäfen. "Ich kann mir vorstellen, dass unser Vorstoß auch in anderen Bereichen wie beim wichtigen Thema Flugsicherheit hilfreich sein könnte", sagte Biesenbach.

Forderung nach Geofencing im Europarecht

Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung wurden laut dem Bericht im vergangenen Jahr 125 Behinderungen durch Drohnen an deutschen Airports registriert. Konkret möchte NRW demnach durchsetzen, dass die Landesjustizminister den Bund zur Verankerung des sogenannten Geofencing im Europarecht auffordern.

Dies bedeutet, dass sensible Luftbereiche wie Gefängnisse und Flughäfen mit einem virtuellen Zaun umschlossen werden und die mit entsprechenden Codes versehene Drohne auf diese Weise daran gehindert wird, in den geschützten Luftraum einzufliegen.

Eine automatische Grenze für Drohnen würde zumindest die Gefahrenlage an Airports ein wenig entschärfen. Momentan sind Bundespolizei und Bundeskriminalamt nur teilweise in der Lage, eine effektive Abwehr von Drohnen an Flughäfen zu gewährleisten.

Eine bessere Abwehr würde Kosten in Millionenhöhe verursachen. Eine der größten Herausforderungen dabei ist es, die vorhandene Infrastruktur im Flughafenumfeld nicht durch die Detektions-, Identifikations- und Abwehrsysteme gegen Drohnen zu beeinträchtigen. Ebenso wichtig ist eine niedrige Rate von falschen Alarmen.