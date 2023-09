NRW investiert 54 Millionen in Projekt für klimafreundlichen Fliegen

Das Wirtschaftsministerium von Nordrhein-Westfalen investiert über acht Millionen Euro in ein Projekt für klimafreundliches Fliegen am Flugplatz Aachen-Merzbrück. Dort entsteht das "Production Launch Center Aviation".

Elektrischer Tragschrauber-Demonstrator mit offenen Propellern – Erprobung auf dem Flugplatz Aachen-Merzbrück in Nordrhein-Westfalen

Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Luftfahrt soll nach dem Willen des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums auch auf dem kleinen Flugplatz Aachen-Merzbrück ein Beitrag geleistet werden.

Dort entsteht das vom Land geförderte Forschungsprojekt "Production Launch Center Aviation" (PLCA), für das NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Freitag einen ersten Förderbescheid über rund 8,36 Millionen Euro übergab.

Das Projekt wird laut Ministerium mit rund 54 Millionen Euro gefördert. Das Geld aus dem am Freitag überreichten Förderbescheid soll für eine Gussanlage genutzt werden.

Bei PLCA sollen laut Ministerium automatisierte, skalierbare und kostenoptimierte Produktionsprozesse für die Luftfahrt entwickelt werden. Außerdem soll es zum Strukturwandel in der Region beitragen.

Das Forschungsprojekt zeige, dass es im Rheinischen Revier wichtige Innovationen für zukunftssichere Arbeitsplätze gebe, wird Neubaur in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert. Die Ministerin absolvierte bei dem Termin am Freitag einen Flug in einem elektrischen Kleinflugzeug, das von Aachen-Merzbrück startete.