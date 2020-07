NRW-Gesundheitsministerium zieht Corona-Tests an Flughäfen in Erwägung

Nachdem sich bereits die SPD-Opposition für mehr Corona-Tests an Flughäfen ausgesprochen hat, plant die Landesregierung nun, Corona-Testzentren an den Airports Düsseldorf und Köln einzurichten. Diese sollten vor allem Rückkehrer aus Risikogebieten testen, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).