Norwegian will Wideroe übernehmen

Norwegian will Wideroe für 1,13 Milliarden Kronen (98 Millionen Euro) kaufen. Man gehe davon aus, die Übernahme bis zum Ende des Jahres abschließen zu können, teilte Norwegian mit. Die Übernahme soll aus vorhandenen Mitteln finanziert werden.

Beide Airlines sollen auch nach der Fusion weiterhin unter getrennten Marken operieren, heißt es.

"Wir erwarten, dass die Transaktion erhebliche Vorteile für Reisende, Mitarbeiter und Aktionäre mit sich bringt", teilte Norwegian Air mit. Eine kombinierte Norwegian/Wideroe stärke die kritische inländische Infrastruktur.

Es gebe nur eine sehr begrenzte Überschneidung zwischen Norwegian und Wideroe, was die Flugrouten angeht. Durch die Übernahme könnten aber jährliche Synergien in Höhe von 200 bis 300 Millionen Kronen realisiert werden.

Wideroe, Skandinaviens größte regionale Fluggesellschaft in Privatbesitz, bedient vor allem Kurzstrecken in dünn besiedelten Regionen mit wenigen Bahnverbindungen und schwierigen geografischen Bedingungen. Norwegian fliegt dagegen vor allem touristische Ziele in Europa an.

Eine Boeing 737 von Norwegian hebt am Flughafen Innsbruck ab. © AirTeamImages.com / Loredana Cioclei { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/05/362200-7yzfUW__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Loredana Cioclei"} } Eine Boeing 737 von Norwegian hebt am Flughafen Innsbruck ab. © AirTeamImages.com / Loredana Cioclei

Die Übernahme erfolgt nur zwei Jahre, nachdem Norwegian Air mit einer deutlich kleineren Flotte, ohne Langstreckenverbindungen und fast ohne Schulden aus einem Insolvenzverfahren hervorgegangen ist. Seitdem hat sie ihre Flotte bereits wieder von 51 Flugzeugen auf 81 Boeing 737-800 und 737 Max 8 aufgestockt.

Wideroe besitzt 40 Bombardier Dash 8-Flugzeuge und drei Embraer E190-E2-Jets. Die Airline hatte sich auf der Paris Air Show zudem Produktionsslots für 50 Eve-Flugtaxis gesichert, um ein "ganz neues Betriebskonzept nachhaltiger Mobilität" zu entwickeln. Es gehe darum, die Menschen in einer dünn besiedelten Region mit schwierigen geografischen Bedingungen zu verbinden.

Die Konsolidierung im norwegischen Luftfahrtmarkt geht somit weiter, nachdem der Newcomer Flyr im Januar Konkurs anmelden musste. Der Billigflieger konnte nicht genug Geld auftreiben, um die Wintersaison zu überstehen.