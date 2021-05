Kurzmeldung Norwegian streicht bis zu 1200 Jobs in Spanien

Der wegen der Corona-Krise schwer angeschlagene Billigflieger Norwegian Air Shuttle streicht in Spanien bis zu 85 Prozent der Jobs. 1200 Stellen fielen weg, teilte Norwegian am Dienstag mit. Von fünf Stützpunkten werde die Airline nur zwei weiterhin nutzen, Malaga und Alicante in Südspanien.