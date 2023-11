Kurzmeldung Norwegian will München 2024 mit Malaga und Alicante verbinden

Norwegian kündigt an, im kommenden Sommer zwei neue Strecken nach München aufnehmen zu wollen: Die norwegische Billig-Airline will die bayerische Hauptstadt mit Malaga und Alicante in Spanien verbinden. Für den Sommerflugplan sieht Norwegian laut Mitteilung insgesamt 40 neue Strecken vor.