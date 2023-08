Norwegian zieht Kauf von Boeing 737-10 Max in Erwägung

Eigentlich ist Norwegian der Boeing 737-10 Max gegenüber skeptisch gewesen, nun zieht die norwegische Fluggesellschaft den Kauf des Modells wegen seiner Reichweite doch in Erwägung.

Der CEO von Norwegian Air, Geir Karlsen, erklärte, dass die Boeing 737-10 Max für die Flotte der Fluggesellschaft nun doch in Frage komme, da die Reichweite des Flugzeugs für die Airline besser geeignet sei als ursprünglich angenommen.

"Vor sechs Monaten waren wir der Max 10 gegenüber eher negativ eingestellt, zum Teil wegen der Reichweite, die diese Flugzeuge in dem von uns beflogenen Streckennetz haben", sagte Karlsen. "Aufgrund neuer Informationen, die wir erhalten haben, hat sich das bis zu einem gewissen Grad geändert, sodass wir jetzt tatsächlich in Erwägung ziehen, die Max 10 in unsere Flotte aufzunehmen."

Die Boeing 737-10 Max wurde 2017 auf der Paris Air Show vorgestellt, wird aber bisher nicht im kommerziellen Betrieb eingesetzt. Boeing geht davon aus, dass die Federal Aviation Administration (FAA) noch in diesem Jahr mit der Flugerprobungszertifizierung der Max 10 beginnen wird. Die erste Auslieferung ist derzeit für 2024 geplant.

Die Max 10 ist das größte Modell der meistverkauften Single-Aisle-Familie von Boeing.

Norwegian hat im Mai einen Vertrag über den Kauf von 50 Boeing 737-8 Max abgeschlossen und sich darüber hinaus Optionen für weitere 30 Flugzeuge zu einem nicht genannten Preis gesichert.

Eine abgestellte Boeing 737 Max 8 von Norwegian. © AirTeamImages.com / John Kilmer

In einer Norwegian-Air-Konfiguration würde die Boeing 737-10 Max über 225 Sitze verfügen, verglichen mit 189 Sitzen in einer für Norwegian konfigurierten 737-8 Max.

"Die Kosten pro Sitzplatz würden natürlich sinken, aber das hängt auch vom Preis des Flugzeugs ab", sagte Karlsen.

Die 81 Flugzeuge umfassende Flotte von Norwegian besteht derzeit aus 16 Boeing 737 Max. Wenn der Auslieferungsplan von Boeing eingehalten wird, werden es bis Ende nächsten Jahres 34 Flugzeuge sein – ein Drittel der gesamten Flotte.