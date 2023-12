Norwegian Air will nach Gewinnen wieder Dividenden ausschütten

Norwegian Air hat nach ihrem Insolvenzverfahren wieder Gewinne erwirtschaftet und möchte Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Da die Gläubiger der während der Pandemie aufgenommenen Schulden jedoch bis 2026 ein Vetorecht haben, kann sich die Ausschüttung verzögern.

Die Aktionäre von Norwegian Air stimmten am Donnerstag für die erste Dividendenausschüttung des Unternehmens seit seiner Gründung vor 30 Jahren. Möglicherweise müssen sie aber bis 2026 warten, bevor sie das Geld erhalten.

Norwegian Air, die 1993 gegründet und 2021 durch ein Insolvenzverfahren saniert wurde, hat seit dem Ende der Reisebeschränkungen der Corona-Pandemie gesunde Gewinne erwirtschaftet und mehr als neun Milliarden Norwegische Kronen (rund 790 Millionen Euro) an Barmitteln angesammelt.

Im August kündigte der Billigflieger an, endlich eine Dividende ausschütten zu wollen, und am Donnerstag gaben die Aktionäre dem Vorstand grünes Licht für die Zahlung von 0,25 Kronen pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022, was insgesamt etwa 240 Millionen Kronen entspricht.

Die Gläubiger der während der Pandemie aufgenommenen Schulden – darunter auch die norwegische Regierung – haben jedoch bis 2026 ein Vetorecht gegen Dividendenzahlungen und können diese blockieren.

Das norwegische Ministerium für Handel und Industrie reagierte nicht sofort auf eine Anfrage.

Sollten die Gläubiger bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Mai 2024 keine Genehmigung zur Dividendenausschüttung erteilen, werde der Vorstand einen Fonds einrichten, um die Beträge zurückzulegen, die andernfalls ausgeschüttet worden wären, teilte das Unternehmen mit.

Die Auszahlung an die Aktionäre könnte sich somit bis September 2026 verzögern, wenn die Schulden aus der Pandemiezeit zurückgezahlt werden müssen.