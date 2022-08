Norse startet in Berlin und kündigt neue Destination an

Norse wird am BER zum größten Anbieter von Langstreckenflügen. Der neue Billigflieger startet jetzt nach New York, ab Freitag geht es erstmals nach Los Angeles. Für Dezember kündigen die Norweger zudem eine Florida-Verbindung an.

New York, Los Angeles und bald Florida: Die norwegische Billigfluggesellschaft Norse Atlantic Airways will ihr Langstreckenangebot am Hauptstadtflughafen BER ausbauen. "Berlin wird für uns unser neues Zuhause", sagte Norse-Chef Bjørn Tore Larsen am Mittwoch in Schönefeld.

Am Mittwochabend soll der Erstflug zum John-F.-Kennedy-Flughafen in New York starten. Für Freitag ist die erste Verbindung nach Los Angeles angesetzt. Und ab dem 7. Dezember plant das junge Unternehmen, drei Flüge pro Woche nach Fort Lauderdale in Florida anzubieten, wie Larsen sagte.

Norse wird damit am Flughafen Berlin zum größten Anbieter von Langstreckenflügen. Das Unternehmen macht in Schönefeld vor allem United Airlines Konkurrenz. Die US-Fluggesellschaft fliegt seit März ebenfalls vom BER nach New York zum Flughafen Newark.

Bjorn Tore Larsen, Chief Executive Officer, Norse Atlantic Airways (rechts) und Thomas Hoff Andersson, Geschäftsführer Operations, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH / Oliver Lang

Weitere Direktverbindungen auf der Langstrecke gibt es am BER bislang nach Singapur, Doha und im Winter nach Dubai. Am vergangenen Freitag nahm zudem die chinesische Fluggesellschaft Hainan Airlines erstmals eine Verbindung zwischen dem BER und Peking ins Programm. Hainan flog bis zum Beginn der Corona-Krise über den damaligen Flughafen Tegel.

Norse Atlantic wurde im vergangenen Jahr gegründet. Erst seit wenigen Wochen ist sie in der Luft und flog bislang von Oslo und London in die USA.