Norse Atlantic Airways nimmt Berlin - Los Angeles auf

Norse Atlantic Airways hat die Verbindung zwischen Berlin und Los Angeles aufgenommen. Dreimal wöchentlich steht die Route im Programm: freitags, sonntags und mittwochs, teilt der BER mit.

Damit bedient die junge norwegische Billigfluggesellschaft nun zwei Ziele ab Berlin: Am Mittwoch nahm Norse bereits ihre täglichen Flüge nach New York JFK auf. Ab dem 7. Dezember will der Low-Cost-Carrier auch drei wöchentliche Flüge nach Fort Lauderdale in Florida anbieten.

Norse wird damit am BER zum größten Anbieter von Langstreckenflügen. Das Unternehmen macht in Berlin vor allem United Airlines Konkurrenz. Die US-Fluggesellschaft fliegt seit März ebenfalls vom BER nach New York zum Flughafen Newark.

Norse Atlantic wurde im vergangenen Jahr gegründet. Erst seit wenigen Wochen ist die Airline in der Luft und flog bislang von Oslo und London in die USA. Norse nutzt eine Boeing-787-Flotte