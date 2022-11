Norse Atlantic Airways beschafft sich über die Ausgabe neuer Aktien frisches Geld. Der unter anderem in Berlin aktive Langstrecken-Billigflieger will in zwei Stufen 420 Millionen Anteile für je 2,5 norwegische Kronen (0,24 Euro) platzieren. Wie "Flight Global" berichtet, ist das Geld für die Expansion der UK-Tochtergesellschaft bestimmt.