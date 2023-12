"Normaler Betrieb" an Nordrhein-Westfalens großen Flughäfen

An den beiden großen Airports in Nordrhein-Westfalen ist kurz vor dem Weihnachtswochenende alles glatt angelaufen. "Es herrscht eine entspannte Stimmung im Terminal", sagte der Sprecher des Flughafens Düsseldorf, Süleyman Ucar, der Deutschen Presse-Agentur.

"Unsere Fluggäste erleben einen Airport mit reibungslosen, zügigen Abläufen." Die Passagiere hätten die Sicherheitskontrollen innerhalb weniger Minuten passieren können, lautete seine Zwischenbilanz.

Das Sturmtief vom Donnerstag habe zu keinen größeren Beeinträchtigungen des Flugbetriebs geführt. Zum zweiten Ferientag rechnete Nordrhein-Westfalens größter Airport mit mehr als 370 Flugbewegungen und mehr als 49.000 Passagieren.

Der Flughafen Köln/Bonn erwartet, dass dieser Freitag mit 22.500 Passagieren der Höhepunkt seines Weihnachtsbetriebs sein wird. Insgesamt sollen hier etwa 325.000 Passagiere in den Weihnachtsferien starten und landen. Sogar an Heiligabend werden noch mehr als 14.000 Reisende an- und abfliegen. Am Freitag lief auch hier nach Angaben von Pressechef Alexander Weise alles vorweihnachtlich harmonisch: "Ganz normaler Betrieb."