Nordkorea annulliert ersten geplanten Linienflug seit drei Jahren

Der aus Nordkorea geplante erste Linienflug seit über drei Jahren ist am Montag kurzerhand wieder annulliert worden. Der erste Flug aus Pjöngjang seit der Corona-Pandemie sollte am Vormittag in der chinesischen Hauptstadt Peking landen, knapp zwei Stunden nach der geplanten Ankunft wurde er dann aber als gecancelt angezeigt.

Medienvertreter, die am Flughafen auf die Ankunft des Flugs der nationalen nordkoreanischen Airline Air Koryo warteten, zogen enttäuscht wieder ab.

Das ohnehin isolierte Land hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie Anfang 2020 nahezu komplett abgeschottet. Nun sollte der erste Linienflug aber wieder ein paar der wenigen internationalen Reisenden nach China bringen.

Air Koryo gab nach Angaben des Flughafens Peking keinen Grund für den gestrichenen Flug an. Auch auf Anfrage reagierte die Fluggesellschaft nicht. Deren Niederlassung in Peking war geschlossen.

Das chinesische Außenministerium erklärte zu dem gestrichenen Flug lediglich, China habe die erforderliche Genehmigung für die Wiederaufnahme der Flüge zwischen Peking und Pjöngjang für diesen Sommer und Herbst erteilt.

Die auf Nachrichten zu Nordkorea spezialisierte Website "NK News" berichtete unterdessen, am Freitag sowie am kommenden Montag seien Flüge von Air Koryo zwischen Pjöngjang und Wladiwostok in Russland geplant.