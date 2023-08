Nordica und Tochterunternehmen Xfly verschuldet und womöglich bald pleite

Sowohl das Tochterunternehmen Xfly als auch die estnische Nordica selbst schulden dem estnischen Staat eine beträchtliche Menge an Steuergeldern. Den Airlines könnte in nächster Zeit das Geld ausgehen. Nordica behauptet, die Schulden seien inzwischen bezahlt.

Ein Bombardier CRJ900 von Nordica startet in Warschau.

Regional Jet OÜ, auch unter dem Markennamen Xfly bekannt, ist die ACMI-Tochtergesellschaft der staatlichen estnischen Fluggesellschaft Nordica und schuldet dem Staat eine beträchtliche Summe an Steuergeldern. Den beiden Fluggesellschaften könnte in den nächsten Wochen das Geld ausgehen, berichtet "CH-Aviation" unter Berufung auf die Zeitung "Postimees". Das Unternehmen hat die in dem Artikel enthaltenen Informationen entschieden zurückgewiesen.

Postimees enthüllte unter Berufung auf Daten, welche die Zeitung von der estnischen Steuer- und Zollbehörde erhalten habe, dass Xfly am 10. August Steuerschulden in Höhe von insgesamt 290.323 Euro hatte.

Laut dem estnischen e-Business Register beschäftigte Regional Jet OÜ am Ende des zweiten Quartals 172 Mitarbeiter mit einem Durchschnittsgehalt von 2595 Euro. Die Muttergesellschaft von Regional Jet OÜ und Nordica, die Nordic Aviation Group, ist ebenfalls beim Staat verschuldet mit 58.118 Euro an Steuern, die noch nicht bezahlt wurden.

Regierung plant Fusion "als Ausweg"

Quellen sagten der Zeitung, dass der Gruppe bis Ende August oder Anfang September das Geld ausgehen könnte. Es hieß, die Regierung, insbesondere Kristen Michal, die im vergangenen Monat die Verantwortung für die Airlines im Rahmen des neuen Ressorts des Umweltministeriums übernommen hat, plane "als Ausweg" eine Fusion von Nordica und dem Flugzeug-Leasing-Unternehmen Transpordi Varahaldus, ebenfalls eine Tochtergesellschaft der Nordic Aviation Group, so die Quellen.

Damit würden die Flugzeuge in den Besitz von Nordica übergehen und könnten als Schulden- und Liquiditätsgarantie dienen, argumentieren Insider. Xfly betreibt derzeit eine Flotte von 18 Flugzeugen, bestehend aus neun ATR72-600 und neun Bombardier CRJ900ER. Zwei der Bombardier-Maschinen sind im Eigentum des Unternehmens, alle anderen Flugzeuge sind geleast.

Nordica bestreitet Steuerschulden

Nach Bitte um Stellungnahme antwortete Nordica CH-Aviation: "Der Artikel in 'Postimees' ist sachlich falsch. Aufgrund eines menschlichen Fehlers hatten die Unternehmen für eine begrenzte Anzahl von Tagen ausstehende Steuerschulden. Die Steuerrechnung wurde bis zum 18. August, dem Tag der Veröffentlichung des Artikels, vollständig beglichen und weder Regional Jet OÜ noch Nordic Aviation Group haben noch Steuerschulden. Dies kann durch das estnische Unternehmensregister bestätigt werden: 'Die juristische Person hat keine Steuerschulden bis zum 22.08.2023'".

Am 1. August hat die Nordic Aviation Group zusammen mit der Luftfahrtberatungsfirma Knighthood Global die Arbeit an einem "Unternehmenssanierungsprozess" aufgenommen, um das estnische Staatsunternehmen wieder auf den Weg der Rentabilität zu bringen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.