Das Bodenverkehrsaufkommen zum neuen Flughafen hält sich wegen des geringen Passagieraufkommens während Corona in ebenso engen Grenzen wie das des Luftverkehrs. In aller Regel hat der Kraftfahrer momentan das Gefühl, die Zufahrtswege seien doch etwas überdimensioniert. Es gibt Schlimmeres, und an die Überlastung der Straßen zwischen BER und Berlin-Mitte glauben wir erst wieder, wenn wir auf der Rückfahrt am Britzer Tunnel oder weiter hinten auf der Stadtautobahn im Stau stehen. Hier draußen genießen wir die Leere, solange sie da ist.

Weil die Zeit überschießender Hormone schon ein paar Jahre hinter uns liegt, rasen wir nicht mit aufheulendem Motor darauf zu, sondern freuen uns daran à la américaine: Wir cruisen gemütlich innerhalb des Tempolimits und betrachten die harmonische zeitlose Architektur des Terminals.

Bis vor einigen Tagen konnten wir uns noch über ein sehr seltenes Schild wundern, das wir zuletzt irgendwo in der Stadt vor einem Krankenhaus gesehen haben: Verkehrszeichen Nummer 255 "Verbot für Krafträder". Es wurde vor einigen Jahren aufgestellt, weil Feuerstuhlritter mit überschießenden Hormonen die Anfahrtsstraßen, als diese noch vollkommen leer in der Landschaft herumlagen, an Wochenenden für Sprints, Rennen und Motortests missbrauchten. Das macht Lärm, das ist gefährlich. Und gefährlich lebt der Motorradfahrer ja schon ohne Übertretung der einschlägigen Verkehrsregeln schon, wie jede einschlägige Statistik belegt.

Mitte Oktober stand das Schild noch da; jetzt ist es weg, wie der persönliche Faktencheck am Sonntag ergab. Aber dennoch ist es nicht ganz einfach, mit dem Motorrad zum Flug zu gelangen. "Es ist verboten, mit dem Motorrad zum Flughafen zu fahren", zitierte ein Medienbericht vor einigen Tagen eine Stimme aus dem Lautsprecher eines Parkhauses. Für den Motorradfahrer, der den Service-Knopf an der sich nicht öffnenden Schranke gedrückt hatte, kam das dann doch überraschend. Obwohl über der Parkhaus-Schranke ziemlich groß das oben erwähnte Schild prangt. Die Schranke hatte sich offenbar nicht geöffnet, weil die Parkhäuser über eine automatische Erfassung der Kraftfahrzeugkennzeichen verfügen – von vorne. Aber dort hat das Motorrad eben kein Kennzeichen.

Als wir die Fakten checkten, übertraf die Zahl der Besucher am BER die der Fluggäste um ein Vielfaches. Von ihnen waren einige auch mit dem Motorrad gekommen, das sie kurzerhand auf dem Bürgersteig parkten, offenbar unbemerkt oder toleriert von den durchaus vorhandenen Ordnungskräften.

Auf der offiziellen Flughafen-Website ist eine Anreise per Zweirad, egal ob mit oder ohne Motor, nicht vorgesehen. Allerdings auch nicht per Flugzeug, aber lassen wir die Witze jetzt. Nachdem sich das Mobilitätsverhalten vieler Menschen durch die Pandemie nachhaltig geändert haben dürfte, sollte vielleicht auch der Flughafen-Betreiber über die Bereitstellung von Parkplätzen für Harley & Co. Nachdenken, am besten über überdachte. Sicher ist die Lufthansa für jeden Fluggast dankbar, auch wenn er mit dem Motorrad anreist. Die Besitzer sind in ihrer Mehrzahl sicher keine lärmenden Raser. Möglicherweise sind sogar Piloten unter ihnen, die damit zum Arbeitsplatz fahren.

Es gibt aber auch eine positive Nachricht für Zweiradfahrer: Mit dem Fahrrad geht‘s. Das Navi weist durchaus benutzbare, erlaubte Wege bis vor den Haupteingang aus. Überdies ist die Anreise mit dem Rad in der S-Bahn oder den Regionalexpresszügen möglich. Sogar ein paar schlichte Fahrradständer gibt es schon. Vorausschauende Planer würden jetzt überlegen, dass bei zunehmender Popularität von E-Bikes auch deren Reichweite und die Möglichkeit der Gepäckmitnahme steigt, und es dann gar nicht mehr so abwegig erscheint, damit zum Flug zu fahren. Dazu müsste der BER aber mit besseren und vor allem sichereren Abstellmöglichkeiten werben.

(Hinweis: In einer früheren Fassung dieses Beitrags stand fälschlicherweise, dass die Zufahrt zum BER für Motorräder noch gesperrt sei.)